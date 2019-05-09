Владимир Путин заявил об искажении памяти о войне в некоторых странах

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин выступил с речью на Параде Победы, который прошёл на Красной площади в Москве . Президент поздравил россиян с праздником и назвал советских солдат главными освободителями Европы от фашизма. Глава государства также обратил внимание на страны, которые намеренно искажают память о войне. «В ряде государств возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают предков», — отметил Путин. Российский лидер назвал фашизм «обнаглевшей силой», которой покорились многие государства за исключением СССР.