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Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского 

Газета.Ru 38 минут назад
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин "проверил на прочность" избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Волкер скептически отнесся к версии о том, что раздачей российских паспортов Путин хотел "переманить" в Россию всех непримиримых противников Украины, а территории реинтегрировать.
"Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского", — посчитал Волкер.
Также он усомнился, что все жители Донбасса уедут в Россию.
Ранее Волкер ответил на вопрос о связях Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Владимир Путин , BBC News , США
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