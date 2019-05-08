Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин "проверил на прочность" избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Волкер скептически отнесся к версии о том, что раздачей российских паспортов Путин хотел "переманить" в Россию всех непримиримых противников Украины, а территории реинтегрировать.
"Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского", — посчитал Волкер.
Также он усомнился, что все жители Донбасса уедут в Россию.
Ранее Волкер ответил на вопрос о связях Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.