Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского

Волкер скептически отнесся к версии о том, что раздачей российских паспортов Путин хотел "переманить" в Россию всех непримиримых противников Украины, а территории реинтегрировать.

"Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского", — посчитал Волкер.

Также он усомнился, что все жители Донбасса уедут в Россию.

Ранее Волкер ответил на вопрос о связях Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.