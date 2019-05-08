В Госдуме ответили на заявления Помпео блокировать «Северный поток-2»

Призывы США помешать реализации проекта "Северный поток — 2" не повлияют на сроки окончания строительства газопровода, заявил в интервью RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских

Он добавил, что эти заявления не являются новшеством и никого не удивляют. Последнее слово в этом вопросе остается за Европой.

"Мне кажется, это десятое, если не сто десятое заявление американской стороны о том, что они против "Северного потока — 2". Но все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы", — отметил он.

Ананских добавил, что эти заявления американской стороны являются не экономическими, а политическими и направлены лишь на то, чтобы навязать Европе сбыт своего сжиженного газа.