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В Госдуме ответили на заявления Помпео блокировать «Северный поток-2» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Призывы США помешать реализации проекта "Северный поток — 2" не повлияют на сроки окончания строительства газопровода, заявил в интервью RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Он добавил, что эти заявления не являются новшеством и никого не удивляют. Последнее слово в этом вопросе остается за Европой.
"Мне кажется, это десятое, если не сто десятое заявление американской стороны о том, что они против "Северного потока — 2". Но все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы", — отметил он.
Ананских добавил, что эти заявления американской стороны являются не экономическими, а политическими и направлены лишь на то, чтобы навязать Европе сбыт своего сжиженного газа.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время лекции в Лондоне, заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. По его словам, "Северный поток — 2" является для Москвы рычагом давления на Евросоюз.
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Комментарии
Политика , Игорь Ананских , ЕС , Госдума , США
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