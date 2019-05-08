МИД: Помпео приедет в Россию 

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в настоящий момент ведётся проработка визита государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео в Россию.
Она отметила, что официальное заявление по этому поводу будет сделано несколько позже, передаёт РИА Новости.
Скорее всего, сегодня с соответствующими деталями, — подчеркнула Захарова.
Ранее, как писал News.ru, Помпео заявил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не исключена, но когда именно она состоится, говорить пока преждевременно.