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Путин рассчитывает, что музыкальные школы в России ликвидироваться не будут 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что музыкальные школы в России закрываться не будут. На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-премьер Ольга Голодец докладывала о программах музыкального образования детей.
"Музыкальные школы ликвидировать не будете?" — поинтересовался Путин.
"Нет, мы вместе работаем", — ответила Голодец.
"Были опасения, связанные с возможной ликвидацией этих школ. Владимир Ростиславович [Мединский, министр культуры РФ] сказал, что этого не будет. Надеюсь, что этого и не произойдет", — добавил глава государства.
Путин в марте заявлял, что выступает против преобразования музыкальных школ в художественные кружки. Эту тему затрагивал главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра, кларнетист Валентин Урюпин во время неформального общения главы государства с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей. Глава государства указал, что от такого преобразования "ничего хорошего российская культура не получит". Он опроверг предположения, что планы по преобразования музыкальных школ в кружки существуют.
Путин попросил Мединского присоединиться к дискуссии. Министр также заверил, что подобных планов у ведомства нет.
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Комментарии
Политика , Образование , Валентин Урюпин , Ольга Голодец , Владимир Путин
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