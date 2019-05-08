Путин рассчитывает, что музыкальные школы в России ликвидироваться не будут

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что музыкальные школы в России закрываться не будут. На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-премьер Ольга Голодец докладывала о программах музыкального образования детей. "Музыкальные школы ликвидировать не будете?" — поинтересовался Путин. "Нет, мы вместе работаем", — ответила Голодец. "Были опасения, связанные с возможной ликвидацией этих школ. Владимир Ростиславович [Мединский, министр культуры РФ] сказал, что этого не будет. Надеюсь, что этого и не произойдет", — добавил глава государства. Путин в марте заявлял, что выступает против преобразования музыкальных школ в художественные кружки. Эту тему затрагивал главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра, кларнетист Валентин Урюпин во время неформального общения главы государства с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей. Глава государства указал, что от такого преобразования "ничего хорошего российская культура не получит". Он опроверг предположения, что планы по преобразования музыкальных школ в кружки существуют. Путин попросил Мединского присоединиться к дискуссии. Министр также заверил, что подобных планов у ведомства нет.