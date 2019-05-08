Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского

"Требуем немедленно, без всяких условий освободить Кирилла Вышинского. Мы не позволим этой теме выйти из поля зрения мировой общественности. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, прежде всего, представителем ОБСЕ по свободе СМИ, активно напоминать украинским властям об их обязательствах в рамках ОБСЕ", — заявила Захарова на брифинге в Москве.

Она напомнила, что Вышинский выполнял свой журналистский долг, причем делал это исключительно в полном соответствии с украинским законодательством. И был арестован "по нелепому обвинению в государственной измене" год назад, 15 мая 2018 года. Действия Киева Захарова также назвала "беспрецедентной для современной Европы кампанией репрессий в отношении российских СМИ и собственных журналистов".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.