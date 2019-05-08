Москва требует от Киева немедленно и без условий освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Требуем немедленно, без всяких условий освободить Кирилла Вышинского. Мы не позволим этой теме выйти из поля зрения мировой общественности. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, прежде всего, представителем ОБСЕ по свободе СМИ, активно напоминать украинским властям об их обязательствах в рамках ОБСЕ", — заявила Захарова на брифинге в Москве.
Она напомнила, что Вышинский выполнял свой журналистский долг, причем делал это исключительно в полном соответствии с украинским законодательством. И был арестован "по нелепому обвинению в государственной измене" год назад, 15 мая 2018 года. Действия Киева Захарова также назвала "беспрецедентной для современной Европы кампанией репрессий в отношении российских СМИ и собственных журналистов".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.