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Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону Сирию 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, говорится в сообщении турецкого МИД в среду.
"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы Чавушоглу выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой (в московском аэропорту Шереметьево). Стороны также обсудили ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении ведомства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , МИД , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Сирия , Турция
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