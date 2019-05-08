Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону Сирию

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы Чавушоглу выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой (в московском аэропорту Шереметьево). Стороны также обсудили ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении ведомства.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.