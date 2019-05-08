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Путин поздравил народ Украины с Днём Победы 

RT на русском + ещё 8 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил украинский народ с Днём Победы. Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что общим долгом россиян и украинцев является необходимость «отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии».
Путин выразил уверенность, что страны должны «свято беречь… традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе».
Ещё одна поздравительная телеграмма с пожеланиями мира и процветания обращена к народу Грузии.
Также послания по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в 2019 году на празднование 9 Мая в Москву не приглашали иностранных лидеров.
По его словам, это не является уникальной ситуацией, поскольку, как правило, целенаправленно приглашения отправляют на юбилейные мероприятия.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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