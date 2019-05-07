Президент Владимир Путин может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сначала пройдут переговоры Помпео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«А уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», — отметил Песков.
Лавров и Помпео встречались в финском городе Рованиеми «на полях» заседания Арктического совета. В числе прочих вопросов обсуждалась ситуация в Венесуэле. По итогам встречи Лавров заявил, что Москва категорически против военных действий где бы то ни было. «Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо оно может быть в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле. Я из моих контактов с американскими и другими коллегами, европейскими и латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения». О чем Путин может говорить с Помпео 14 мая?
Комментарий Георгия Бовта:
Хотя официальные сообщения об итогах переговоров Сергея Лаврова и Майка Помпео скудны и сводятся в основном к общим фразам насчет поиска «стратегической стабильности», ясно, что главной темой была ситуация в Венесуэле. Накануне Лавров встречался с главой МИД этой страны Хорхе Арреаса, с которым обсудили «растущее внешнее давление на Каракас и провокационные шаги оппозиции». На днях лидер оппозиции, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо попытался свергнуть президента Мадуро, но переворот не удался, военные в основном остаются верными действующему президенту.
И эта ситуация крайне раздражает Вашингтон и лично Трампа, который требует от своей администрации найти приемлемое решение. Америка сильно «вложилась» в смену власти в Каракасе. Гуайдо уже признан ею легитимным главой государства, а с подачи Америки и еще целым рядом стран. Однако свергнуть Мадуро все никак не получается. Санкции и угрозы США не работают. Трамп может потерять лицо. И не где-нибудь, а в Латинской Америке, которая еще со времен провозглашения «Доктрины Монро» в начале XIX века считается «задним двором» США. К тому же Трамп вынужден оглядываться на испаноязычную диаспору в своей стране. От ее голосов, прежде всего во Флориде, где много «латинос», во многом зависит его переизбрание в 2020 году. Как ни смешно, но теперь, ведя переговоры с Россией на тему Венесуэлы с тем, чтобы таки сместить Мадуро, Америка фактически сама приглашает ее повлиять на исход президентских выборов 2020 года.
3 мая президент США полтора часа говорил по телефону с Путиным. Одной из главных тем была та же Венесуэла, роль России в которой ранее Трамп назвал «деструктивной». О «Доктрине Монро» как запрещающей, в частности, европейским державам вмешиваться в дела Латинской Америки без согласия США, не так давно напомнил советник по нацбезопасности Джон Болтон: мол, Западное полушарие — это «наше полушарие» и нечего русским сюда лезть. А Помпео так и вовсе за два дня до встречи с Лавровым призвал Россию «убраться из Венесуэлы». Одновременно в прессу попали утечки о том, что американский Совбез обсуждал на днях возможность военного вторжения в эту страну. Это будет явно не самым удачным решением Трампа, если не сказать, что это может стать катастрофой для его президентства. Ничего близкого с относительно легкой военной победой в Ираке в джунглях Венесуэлы американскую армию точно не ждет.
Так что Трампу нужно некое содействие Москвы в решение «проблемы Мадуро», как в свое время администрация Обамы искала содействия Москвы в заключении ядерной сделки с Ираном, и это содействие в результате помогло.
Встреча Помпео с Путиным может состояться лишь в том случае, если речь пойдет не о выполнении «хотелок» США, тем более изложенных в виде ультиматума «убираться», а в виде некоей гораздо более широкой сделки, покрывающей целый ряд других вопросов. Начиная от санкций и кончая ситуацией на Украине. После ухода Порошенко могут возникнуть предпосылки к тому, чтобы сдвинуть дело урегулирования в Донбассе с мертвой точки. Это может произойти, если к этому будут приложены в том числе американские усилия. Что касается санкций, то они если не будут обсуждаться, то будут точно подразумеваться. Сейчас целый ряд санкционных ударов со стороны Вашингтона как бы «занесены», но пока зависли.
«Сделка» по Венесуэле, теоретически, может выглядеть как запуск некоего «диалога» между сторонниками Мадуро и Гуайдо при посредничестве Москвы и Вашингтона, ведущего к конституционной реформе и внеочередным президентским выборам. Доводить противостояние с Америкой из-за Венесуэлы до стадии «Карибского кризиса номер два» Москва точно не желает. В свое время Владимир Путин примерно так описал подобную ситуацию: «Нам нужно понять, что мы получим взамен. Это легко очень понять, если вспомнить наше детство. Во двор вышел, конфетку держишь — тебе говорят: дай конфетку. В потный кулачок зажал: а ты мне что? Мы хотим знать: а они нам что?» Так что от Майка Помпео в Сочи через неделю ждут «конфетки» в потном кулачке. Привезет ли? Или же «конфетку» сделают из Николаса Мадуро?