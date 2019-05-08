Сенатор прокомментировал слова Кравчука про «навязанный» Хрущевым Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым. По мнению Кравчука, первый секретарь ЦК КПСС передал полуостров из экономических соображений — так как Москва якобы "не могла с ним справиться".

"Говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым", — заявил Кравчук.

Как считает политик, с начала пятидесятых годов Киев потратил на содержание полуострова 110 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление Кравчука.

"Делает какие-то странные заявления. Известно, что Крым был передан из состава РСФСР в состав УССР фактически по личному решению Хрущева, при этом возражали только в России и в Крыму. В частности, был в то время первым секретарем Крымского обкома партии Титов Павел Иванович, который возражал против передачи Крыма, за что был освобожден от занимаемой должности. А Украина с огромным удовольствием и с огромным желанием принимала Крым в свой состав", — сказал Сергей Цеков.

Он также прокомментировал озвученную Кравчуком сумму потраченных Киевом средств на содержание Крыма.

"Не следует считать не свои деньги — это был бюджет Советского Союза, и если какие-то средства расходовались на содержание региона, то из общесоюзного бюджета. А вот тот факт, что во время нахождения Крыма в составе уже независимой Украины он был фактически разграблен, было уничтожено все то, что создавалось во время СССР, этот факт имеет место быть. И неслучайно в Государственной Думе создана специальная рабочая группа, которая подсчитывает все те экономические потери, которые понес Крым за время пребывания в составе независимой Украины", — отметил сенатор.