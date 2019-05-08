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Лавров отметил вклад всех государств в победу в ВОВ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия ценит вклад всех государств в победу над нацистами во Второй мировой войне и не делит победу на свою и чужую, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественной церемонии возложения венков к памятной доске ветеранов МИД в вестибюле Высотного административного здания.
«Обращаюсь со словами поздравления в связи со святым праздником, Днем Победы, который мы отмечаем уже в 74-й раз. Война была страшной, понадобилось беспримерное мужество антифашистов, прежде всего народов СССР, чтобы сломать хребет гитлеровской коричневой чуме. Свой вклад в разгром фашистов внесли и наши сотрудники, чьи имена увековечены в этом зале», — заявил министр, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия не делит победу на свою и чужую. «Ценим вклад всех государств, всех народов, всех партизанских движений в нашу общую победу и исходим из того, что иначе и быть не может, — подчеркнул Лавров. — Коллективными усилиями и сегодня добиваемся того, чтобы никогда не повторились ужасы Второй мировой войны», — добавил Лавров.
Министр обратил внимание на звучащие из-за рубежа заявления о том, что внимание России к памятным датам Великой Отечественной войны нацелено исключительно на милитаризацию общества. «Понимаю, что некоторым странам хотелось бы поскорее забыть о той роли, которую они сыграли в годы подготовки ко Второй мировой войне. Но пытаться обвинять нас в милитаризации общественного сознания я считаю просто неприличным», — добавил он.
Лавров констатировал, что Москва делает все, чтобы «ни нынешнее, ни будущие поколения никогда не забывали ужасов войны и не допустили повторения ничего подобного».
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