«Нам завидуют»: Жириновский оценил вклад русских солдат в годы Великой отечественной войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал русских солдат самыми мужественными в мире. По его мнению, именно русские солдаты победили фашистскую Германию , а союзники были «вспомогательным составом».

«Это наш праздник, потому что победила наша армия, советская, русская армия. Но сегодня празднует вся Европа, Азия, Америка. Потому что без этой победы весь мир был бы под нацистским порядком, под свастикой», — сказал Жириновский.

По его словам, чудовищные события Второй мировой войны никогда не повторятся — «залогом этому является мощь вооруженных сил».

«И сегодня мы тоже стоим с нашими вооруженными силами и нет пока в мире агрессора, который хотел бы нарушить мир и порядок, » — отметил политик.

Политик заявил, что жители других стран завидуют России, потому что именно наша армия нанесла основной удар по фашизму.

«Нам завидуют, потому что армия-победительница в основном это наша советская армия. Чтобы молодежь лучше поняла меня, поясню: голы победные забили русские солдаты. Да, вместе с нами были союзники из Америки и Британии, но они вспомогательный состав. Мы им благодарны за технику, за тушенку, за самолеты, за какое-то содействие по транспорту, но разгромить тысячи, миллионы немецких солдат, уничтожить могли только они, самые мужественные в мире русские солдаты», — подчеркнул Жириновский.

Василий Макаровы. Лидер ЛДПР особо отметил роль гражданской инициативы «Бессмертный полк» в праздновании Дня Победы. По словам Жириновского, в его «Бессмертном полку» двое героев — это братья матери Петр