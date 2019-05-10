«Чёрных» золотоискателей будут штрафовать на 1,5 миллиона рублей

России хотят ввести штрафы до 1,5 млн рублей за «черные» золотые прииски, а также незаконную самовольную добычу других драгоценных металлов и камней. Законопроект об этом уже внесён в Госдуму , а рассмотреть его в первом чтении палата планирует на одном из пленарных заседаний в мае.

Итак, за самовольную добычу драгметаллов и камней граждан предлагается наказывать штрафом от 120 до 170 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 750 тысяч до 1 млн рублей, а юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией орудий административного правонарушения или без таковой.

Также планируют увеличить штрафы за незаконное обращение драгметаллов и драгоценных камней. С граждан предлагается взимать от 70 до 120 тысяч рублей вместо нынешних 3-5 тысяч рублей, а с юрлиц — от 750 тысяч до одного миллиона рублей (сейчас — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей). Существующие штрафы несоразмерны тому ущербу, который наносится при незаконном обороте драгоценных металлов и камней. По статистике, 80% нарушений связано с учетом, хранением и инвентаризацией драгоценных металлов и драгоценных камней.

«По данным ФСБ России, ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд рублей», — сказано в пояснительной записке к инициативе.

По данным правоохранительных органов, ежегодно возбуждается порядка 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Всего же, под данным экспертов, в 2018 году добыча золота в России частными лицами составляет порядка 10% от всего объема золотодобычи в России.