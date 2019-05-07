Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Личное мнение»: Кремль высказался о желании Киева поселить евреев в Донбассе 

Рамблер + ещё 11 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Кремль не имеет отношения к высказанному советником президента России Сергеем Глазьевым мнению, что власти Украины могут заселить Донбасс евреями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Эхо Москвы».
Песков назвал высказывание Сергея Глазьева «личным мнением» советника президента и заявил, что с Владимиром Путиным эта тема не обуждалась.
«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание, советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать», — сказал Песков.
Он добавил, что «не знаком с блогерской составляющей» Сергея Глазьева.
Ранее советник президента России Сергей Глазьев в авторском блоге для газеты «Завтра» выразил мнение, что Запад поддержал кандидатуру Владимира Зеленского на выборах президента Украины, чтобы в будущем заселить «"зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставшими от перманентной войны на Ближнем Востоке жителями Земли обетованной».
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Сергей Глазьев , Владимир Путин , Газета "Завтра" , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: роковая ошибка пилотов SSJ 100
Данные самописцев SSJ: логика пилотов вызвала недоумение241
Неожиданный исход: пилотов SSJ могут посадить230
«Крым был отсталым, никудышным»67
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля283
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение