«Личное мнение»: Кремль высказался о желании Киева поселить евреев в Донбассе

Песков назвал высказывание Сергея Глазьева «личным мнением» советника президента и заявил, что с Владимиром Путиным эта тема не обуждалась.

«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание, советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать», — сказал Песков.

Он добавил, что «не знаком с блогерской составляющей» Сергея Глазьева.