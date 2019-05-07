Кремль не имеет отношения к высказанному советником президента России Сергеем Глазьевым мнению, что власти Украины могут заселить Донбасс евреями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Эхо Москвы».
Песков назвал высказывание Сергея Глазьева «личным мнением» советника президента и заявил, что с Владимиром Путиным эта тема не обуждалась.
«Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание, советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать», — сказал Песков.
Он добавил, что «не знаком с блогерской составляющей» Сергея Глазьева.
Ранее советник президента России Сергей Глазьев в авторском блоге для газеты «Завтра» выразил мнение, что Запад поддержал кандидатуру Владимира Зеленского на выборах президента Украины, чтобы в будущем заселить «"зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставшими от перманентной войны на Ближнем Востоке жителями Земли обетованной».