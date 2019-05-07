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Песков заявил, что Путин может принять Помпео в Сочи 14 мая 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин может встретиться 14 мая в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на 14 мая в Сочи намечены переговоры главы внешнеполитического ведомства США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", — сказал Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , Госдеп США , США , Сочи
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