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Япония захотела помириться с Россией в эру Рэйва 

Lenta.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Японское правительство хотело бы добиться мира с Россией в течение новой эры Рэйва («гармония» или «цветущий мир»), наступившей в стране с приходом к власти императора Нарухито. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает ТАСС.
«По возможности мы бы хотели в ходе эры Рэйва решить две проблемы — заключить с Россией мирный договор и вернуть на родину похищенных Северной Кореей граждан», — заявил министр в телевизионном выступлении.
Он добавил, что в предыдущей эре Хэйсэй («достижение мира») Япония не вступала в войны, и в новой эре также будет прилагать усилия к тому, чтобы продолжить «эпоху мира».
В январе этого года российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели очередной раунд переговоров по вопросу заключения мира между странами. По их итогам Путин заявил, что условие мира — окончательное признание Токио итогов Второй мировой войны.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
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Политика , Азия , В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , КНДР , Япония
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