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В Литве выразили протест РФ на заявление об открытии памятника обвиняемому в Холокосте 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Протест в отношении заявления посольства РФ в США в связи с открытием в пригороде Чикаго монумента подозреваемому в причастности к Холокосту был вручен во вторник представителю посольства РФ в Литве. Факт вызова и вручения ноты ТАСС подтвердили в российском диппредставительстве в Вильнюсе.
В понедельник посольство РФ в США опубликовало заявление, в котором осудило открытие 4 мая монумента в честь обвиняемого в причастности к Холокосту Адольфусу Раманаускасу в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. В российском диппредставительстве отметили, что "особый цинизм акции состоял в том, что по времени она практически совпала с Днем памяти жертв Холокоста, Йом а-Шоа, прошла накануне Дня Победы союзных войск в Европе". Там призвали официальный Вашингтон "образумить своих прибалтийских сателлитов, пытающихся навязать американскому обществу ценности тех, кто ответственен за этнические чистки".
"Нота литовской стороны была вручена представителю посольства", — сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве в Вильнюсе.
В литовском МИД в свою очередь выступили с утверждением, что заявление дипломатического представительства РФ в Вашингтоне якобы идет вразрез с имеющимися историческими фактами. По утверждению дипведомства, "безупречная репутация данного лица", то есть Раманаускаса, была якобы подтверждена независимыми экспертами, изучавшими события того времени и архивные документы.
Как заявило по факту открытия монумента посольство РФ в Вашингтоне, единственной организацией в США, которая протестовала против этого, был Центр имени Визенталя.
"Этот голос не был услышан ни американскими властями, ни так называемыми правозащитными организациями, ни многочисленными фондами изучения Восточной Европы", — подчеркнуло диппредставительство.

Литва в годы войны

В официальной историографии Литвы утверждается, что однозначного доказательства причастности к Холокосту одного из руководителей "лесных братьев" — литовского вооруженного антисоветского подполья послевоенных лет — Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса нет. Однако другие представители местной общественности задаются вопросом, уместно ли увековечивать память деятеля, по инициативе которого были убиты 8 тыс. мирных жителей, а сам лично выносил смертные приговоры, в том числе литовским евреям.
В годы войны от рук нацистов и их пособников погибло 90% еврейской общины Литвы, которая перед этим насчитывала более 220 тыс. человек. В Литве цифра еврейских потерь от нацистского холокоста — самая высокая в Европе.
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Комментарии2
Политика , Прибалтика , МИД , ИТАР-ТАСС , Вильнюс , Литва , США , Чикаго
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