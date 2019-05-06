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Лавров пошутил над «традиционными» встречами с американскими коллегами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарем США Майком Помпео с шутки, назвав встречи с американскими партнерами «традицией».
Как передает ТАСС, перед началом диалога главы внешнеполитических ведомств выстроились для общей фотографии, при этом Лавров встал у флага США, а Помпео у российского флага.
«Это уже странная традиция», — пошутил глава российского МИДа
На вопрос американских журналистов о том, с каким уже по счету госсекретарем США Лавров встречается, министр ответил, что «давно перестал их считать».
Лавров и Помпео проводят встречу в финском Рованиеми в рамках министерского совещания арктического совета.
Основной темой диалога станет венесуэльский вопрос. Также на встрече планируется затронуть темы Сирии и Украины.
Лавров и Помпео регулярно проводят телефонные переговоры, а их последняя личная встреча прошла летом 2018 года в Хельсинки во время саммита России и США.
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Комментарии
Политика , В мире , США , Сергей Лавров , МИД
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