Лавров пошутил над «традиционными» встречами с американскими коллегами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарем США Майком Помпео с шутки, назвав встречи с американскими партнерами «традицией».

Как передает ТАСС, перед началом диалога главы внешнеполитических ведомств выстроились для общей фотографии, при этом Лавров встал у флага США, а Помпео у российского флага.

«Это уже странная традиция», — пошутил глава российского МИДа

На вопрос американских журналистов о том, с каким уже по счету госсекретарем США Лавров встречается, министр ответил, что «давно перестал их считать».

Лавров и Помпео проводят встречу в финском Рованиеми в рамках министерского совещания арктического совета.

Основной темой диалога станет венесуэльский вопрос. Также на встрече планируется затронуть темы Сирии и Украины.

Лавров и Помпео регулярно проводят телефонные переговоры, а их последняя личная встреча прошла летом 2018 года в Хельсинки во время саммита России и США.