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В Госдуме оценили идею «обезлюдить Донбасс» 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: ТАСС
В парламенте РФ прокомментировали предложение украинского политика Семена Семенченко "обезлюдить Донбасс".
Ранее депутат Рады от партии "Самопомощь" выдвинул такую идею в ходе интервью.
— Политик Семенченко — это результат пятилетней майданизации Украины. И что же мы видим — откровенный нацизм, достижение своих целей любыми способами, — заявил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
— Вот они, новые герои Украины — те, кто еле ноги унес с поля боя на Донбассе, теперь с пеной у рта и с нацистскими нашивками на рукаве предлагают фактическое уничтожение населения целого региона, — добавил парламентарий, выразив удивление, что Украина при этом жалуется на агрессию.
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, поделился мнением, что от проводимой Киевом политики "обезлюдит" не только Донбасс, но и вся Украина, народ которой устал от братоубийственной войны.
— Непрекращающиеся ни на день обстрелы неподконтрольных Киеву территорий, их экономическая блокада, включая лишение пенсий и социальных пособий проживающих там людей, — действия именно в этом направлении, — добавил сенатор.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Франц Клинцевич , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Госдума , РИА Новости
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