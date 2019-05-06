Небо на ручном управлении: В ГД призывают учить лётчиков иначе

Государственной думе уверены, что трагедия с Sukhoj Superjet 100 «Аэрофлота» повлияет на систему подготовки всего лётного состава российских авиакомпаний.

Депутаты российского парламента следят за ходом расследования авиакатастрофы и уже говорят о глобальных, системных шагах, которые предстоит сделать в области авиации. News.ru опросил экспертов в нижней палате, они считают, что необходимо в первую очередь развивать любительскую, малую авиацию, вернуть систему ДОСААФ , увеличить количество аэроклубов и в целом нарастить число пилотов, имеющих опыт реального, ручного управления самолётами. Если бы выпускники лётных училищ и ВУЗов больше времени практиковались, управляя воздушными судами в ручном режиме, эту трагедию возможно было избежать уверены в Госдуме.

Sukhoj Superjet 100 — это современное воздушное судно, обладающее эффективной защитой от молний. Эта система прошла все экспертизы и испытания, и до сих пор не подводила, — рассказал в интервью News.ru заместитель председателя комиссии государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Сергей Гаврилов (КПРФ).

Парламентарий хорошо знаком со всеми стадиями запуска самолета и он рассказал нашему изданию свою версию произошедшего.

Возможна небольшая вероятность, что погодные условия и удар молнии повлияли на авионику. Но основная причина катастрофы с таким количеством жертв — не в молнии, а в её последствиях. Пилоты садились в ручном режиме, самолёт был перегружен, садился с полными баками и был удар о землю. Самолёт коснулся крылом полосы и в этот момент произошло воспламенение, — констатировал Гаврилов.

По мнению эксперта, теперь, после случившегося, российской авиации необходимо обратить особое внимание на подготовку пилотов и, возможно, изменить сам подход к обучению. Для этого очень важно развивать любительскую, малую и так называемую авиацию общего назначения. Также нужно вести отбор людей, способных быстро переучиться на военной, гражданского или коммерческого пилота.

У наших пилотов, заканчивающих училища, не хватает налёта часов с ручным управлением. Надо восстановить массово авиацию общего назначения, как в Советском Союзе была система ДОСААФ и аэроклубов. Кроме того, необходимо скорректировать учебную программу лётных училищ и ВУЗов. Уже с первых курсов пилоты должны летать на самолетах малой авиации, необходимо увеличить количество часов, предназначенных для этого. Нужно и учитывать опыт наших партнёров. Так, например, в США зарегистрировано более 200 тысяч самолетов авиации общего назначения, а у нас их менее полутора тысяч. Из-за того, что нет в достаточном количестве профессиональных кадров, нет и конкуренции, благодаря которой за штурвал садились бы лучшие, — полагает Гаврилов.

О том, что в России действительно не хватает профессиональных пилотов, напомнил и председатель экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев Единая Россия ).

По его словам об этом говорит даже тот факт, что недавно была разработана специальная программа и приняты поправки в законодательство, разрешающие привлекать в качестве командиров воздушных судов зарубежных пилотов, и это позволило снять проблему нехватки подготовленных командиров.

Какие меры нужно предпринять в связи с данным происшествием — на этот вопрос даст ответ расшифровка чёрных ящиков, техническая экспертиза, а также анализ действий пилотов и диспетчеров. И после этого, когда государственная комиссия выявит причину случившегося, можно будет вести разговор о превентивных мерах. Сейчас об этом рассуждать преждевременно, — говорит парламентарий.

В Государственной Думе, по словам Владимира Гутенева, идёт постоянная работа по совершенствованию норм авиационной безопасности и законодательства в сфере авиаперевозок.

В наш экспертный совет по авиационной промышленности входят крупнейшие авиазаводы, корпорации, Минпромторг. Нам вся информация по произошедшей трагедии будет доступна, но я считаю, что дальнейшие шаги и инициативу в законотворчестве необходимо проявлять только после того, как будет исчерпывающая информация госкомиссии, — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию с пассажирами, которые в нарушение авиационных правил безопасности эвакуировались с вещами, то здесь Владимир Гутенев также предлагает дождаться конкретных доказанных фактов:

До тех пор, пока не будет подтверждённых данных о чьём-то неэтичном поведении на борту — обсуждать эту тему рано. Я уверен, что нам надо концентрировать своё внимание не на каких-то нелицеприятных поступках, а на героизме людей, пассажиров, которые помогали покидать самолет своим соседям, на подвигах бортпроводников, один из которых погиб, спасая жизни пассажиров, — считает Гутенев.

В свою очередь руководство профильного комитета Госдумы — по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству — выражает соболезнования семьям погибших и всех пострадавших. Об этом News.ru заявил зампред комитета Денис Кравченко (Единая Россия). По его словам, в комитете уверены, что случившаяся трагедия не должна ставить крест на проекте Sukhoj Superjet 100.

Я бы не делал преждевременных выводов о проекте Sukhoj Superjet 100. Понятно, что самолет новый, что с момента первого подъёма прошло всего 7 лет, есть недоработки и вопросы к партнёрам с точки зрения качества двигателей, всё время по непонятным для нас причинам затягивается ремонт и обслуживание двигателей, надо будет разбираться со всеми этими вопросами. Но мы, конечно, нашего отечественного авиастроителя будем поддерживать, так как для нашей страны очень важны собственные самолеты. Пришло время вернуться и пересмотреть и, возможно, модернизировать как систему правил полётов, так и подготовки самой техники. Да и конструкторам нужно будет сделать соответствующие выводы, если по итогам расследования будут найдены какие-то неполадки в технике, — заключил Денис Кравченко.