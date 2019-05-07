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«Дилетанты»: Захарова раскритиковала россиян за обсуждение аварии SSJ-100 

Рамблер + ещё 5 20 минут назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила интернет-пользователей, рассуждающих о причинах происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Свой «крик души» она опубликовала на странице в Facebook.
Захарова заметила, что многие пользователи стремятся продемонстрировать свою вовлеченность во все значимые события — от пожара в Нотр-Даме до расследования катастрофы в Шереметьево.
Представитель МИД отметила, что многие комментаторы забывают о «фактологической стороне дела» и о том, что без владения данными ни о чем судить нельзя.
«Откуда непонимание простого факта: дилетантизм опасен, его намеренная демонстрация — признак глупости, а публичное линчевание с призывами «ату» может обернуться трагедией?» — возмутилась она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Захарова обратилась к тем, кто прокомментировал происшествие в Шереметьево, не ограничившись соболезнованиями и «призвав к бичеванию пассажиров с чемоданами». Дипломат предложила им отказаться от помощи врачей, если они заболеют.
«Разобравшись дистанционно за сутки с конструкцией авиалайнера и узнав о причинах гибели 41 человека, не имея на руках ни одного факта, вы легко сможете поставить себе диагноз и, тем более вылечиться», — отметила она.
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек.
В результате происшествия погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа.
Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси.
Следствие рассматривает несколько версий происшествия, в том числе версию о недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и сотрудников, проводивших технический осмотр борта, версию о неисправности воздушного судна и о неблагоприятных метеоусловиях.
СМИ сообщали, что эвакуацию задерживали пассажиры, которые вопреки указаниям бортпроводников спасали багаж. На видео с места происшествия действительно видно, как эвакуированные люди несут личные вещи. При этом в «Аэрофлоте» рассказали, что эвакуация была проведена за 55 секунд при нормативе в 90 секунд.
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Политика , Видео , Общество , Мария Захарова , МИД , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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