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Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с Днем Победы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 37 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что в День Победы все россияне с признательностью вспоминают о героизме соотечественников, которые «отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии».
«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг — свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», — отметил Путин.
Также президент передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня Победы.
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Комментарии3
Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Абхазия , Азербайджан , Армения , Грузия , Кыргызстан , Молдова , Таджикистан , Туркмения , Узбекистан , Южная Осетия
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