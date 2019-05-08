Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с Днем Победы

Российский лидер подчеркнул, что в День Победы все россияне с признательностью вспоминают о героизме соотечественников, которые «отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии».

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг — свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», — отметил Путин.

Также президент передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.