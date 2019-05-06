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Геннадий Зюганов раскритиковал власти Камчатки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: kprf.ru
Глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий в своем личном блоге раскритиковал действия властей Камчатки на 1 мая. По его словам, задержания сторонников КПРФ во время праздников — это признак политической беспомощности.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов возмущен, что во время первомайских гуляний в Петропавловске-Камчатском сторонников его партии и гражданских активистов задержали сотрудники правоохранительных органов.
Политик заявил, что аресты в День международной солидарности трудящихся категорически недопустимы. Нельзя задерживать людей, которые вышли на улицы, чтобы мирной форме выразить свой протест и прекратить ущемление своих законных прав.
Руководитель Коммунистической партии на своей личной странице в Facebook напомнил, что бывает, когда власти пытаются «затягивать гайки» на народном негодовании. По его словам, такие действия, никогда не приводили ни к чему хорошему.
«Репрессии будь то на Камчатке, в Туле, Питере или других регионах страны явно свидетельствует о нежелании власти прислушаться к голосу народа. Посеешь ветер, пожнёшь бурю…», — резюмировал Зюганов.
Депутат Госдумы Юрий Афонин поддержал лидера КПРФ в его возмущении. Парламентарий сообщил, что когда в стране ухудшается социально-экономическая ситуация, власти не видят другого выхода, кроме затягивания гаек. Именно такую политику и проводит губернатор Камчатки Владимир Илюхин, по мнению депутата.
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Комментарии
Политика , Геннадий Зюганов , Юрий Афонин , Владимир Илюхин , Госдума , КПРФ , МВД , Петропавловск-Камчатский
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