Геннадий Зюганов раскритиковал власти Камчатки

Глава Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий в своем личном блоге раскритиковал действия властей Камчатки на 1 мая. По его словам, задержания сторонников КПРФ во время праздников — это признак политической беспомощности.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов возмущен, что во время первомайских гуляний в Петропавловске-Камчатском сторонников его партии и гражданских активистов задержали сотрудники правоохранительных органов

Политик заявил, что аресты в День международной солидарности трудящихся категорически недопустимы. Нельзя задерживать людей, которые вышли на улицы, чтобы мирной форме выразить свой протест и прекратить ущемление своих законных прав.

Руководитель Коммунистической партии на своей личной странице в Facebook напомнил, что бывает, когда власти пытаются «затягивать гайки» на народном негодовании. По его словам, такие действия, никогда не приводили ни к чему хорошему.

«Репрессии будь то на Камчатке, в Туле, Питере или других регионах страны явно свидетельствует о нежелании власти прислушаться к голосу народа. Посеешь ветер, пожнёшь бурю…», — резюмировал Зюганов.