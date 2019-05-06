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Превращения Украины в Брянскую область испугались в Раде 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что Украина не будет отличаться от Брянской области без украинской "мовы". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области", — сказал Княжицкий.
По его словам, насаждение украинского языка необходимо для единства Украины.
Он также добавил, что жителей Украины следует заставить говорить на украинском языке для "защиты" от России.
Ранее на Украине рассказали о разрушительном влиянии вышиванок и "мовы".
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Верховная Рада , Брянская Область
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