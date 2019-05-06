Превращения Украины в Брянскую область испугались в Раде

"Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области", — сказал Княжицкий.

По его словам, насаждение украинского языка необходимо для единства Украины.

Он также добавил, что жителей Украины следует заставить говорить на украинском языке для "защиты" от России.

Ранее на Украине рассказали о разрушительном влиянии вышиванок и "мовы".