Путин отреагировал на ЧП с SSJ 100

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Путин поручил тщательно расследовать аварию в Шереметьево 

Российская Газета + ещё 41 2 часа назад
Глава государства поручил провести тщательное расследование аварии в аэропорту "Шереметьево" и помочь пос
"Президенту доложено об аварии самолета в "Шереметьево", доложено о первых цифрах по человеческим жертвам", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков​​​.
"Президент дал необходимые указания по проведению тщательного расследования этого авиапроисшествия, а также незамедлительного оказания помощи всем нуждающимся в ней", — продолжил представитель Кремля.
"Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия", — отметил Песков​​​.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" направлялся из Москвы в Мурманск, но экстренно вернулся вечером 5 мая в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Причем сесть удалось только со второй попытки из-за неблагоприятных метеоусловий.
При посадке загорелись двигатели. Пассажиры покидали самолет по надувному трапу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.
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Комментарии4
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , РИА Новости
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