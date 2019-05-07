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В Госдуме оценили слова Климкина о бандитизме из-за паспортов для ЛНР и ДНР 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик является «бандитизмом».
«Решение об упрощённом гражданстве для жителей Донбасса было принято исключительно исходя из гуманитарных соображений, там нет никакой политической подоплёки, тем более, нет каких-то соревновательных намерений», — отметил Морозов.
По словам депутата, киевские власти пытаются политизировать этот вопрос в своих целях.
«Мы видим, как мучаются люди, которые проживают в Донбассе, не имея нормальных документов, которые позволяли бы им передвигаться по миру, свободно въезжать в Россию… Излишняя политизация этого процесса предпринимается не для того, чтобы каким-то образом защитить Украину и украинцев, а для того, чтобы киевский режим заработал какие-то очки в глазах мирового общества, что якобы они противостоят мифической российской «угрозе», — заключил Морозов.
Ранее Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Политика , Павел Климкин , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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