В Госдуме оценили слова Климкина о бандитизме из-за паспортов для ЛНР и ДНР

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик является «бандитизмом». «Решение об упрощённом гражданстве для жителей Донбасса было принято исключительно исходя из гуманитарных соображений, там нет никакой политической подоплёки, тем более, нет каких-то соревновательных намерений», — отметил Морозов. По словам депутата, киевские власти пытаются политизировать этот вопрос в своих целях. «Мы видим, как мучаются люди, которые проживают в Донбассе, не имея нормальных документов, которые позволяли бы им передвигаться по миру, свободно въезжать в Россию… Излишняя политизация этого процесса предпринимается не для того, чтобы каким-то образом защитить Украину и украинцев, а для того, чтобы киевский режим заработал какие-то очки в глазах мирового общества, что якобы они противостоят мифической российской «угрозе», — заключил Морозов. Ранее Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».