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Путин пожелал успехов «Волонтерам Победы» 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям слета победителей Международного конкурса "Послы Победы".
Владимир Путин отметил авторитет форума, который объединяет энергичных, неравнодушных людей из многих регионов России и зарубежных государств. "Тех, кто искренне любит Родину, гордится ратной славой отцов и дедов, стремится внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне", — подчеркнул он.
Глава государства оценил большую, созидательную работу движения "Волонтеры Победы" — одного из организаторов и вдохновителей конкурса. "Добровольцы, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, активно участвуют в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, в реализации масштабных просветительских, патриотических проектов, в том числе народного шествия "Бессмертный полк", — констатировал он.
"Уверен, что с таким позитивным настроем, горячим желанием быть полезным своей стране, людям вы непременно добьетесь намеченных целей", — заключил Путин, и, пожелав успехов и удачи, поздравил с великим праздником — Днем Победы.
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Политика , Владимир Путин
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