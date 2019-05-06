Путин пожелал успехов «Волонтерам Победы»

Президент направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям слета победителей Международного конкурса "Послы Победы".

Владимир Путин отметил авторитет форума, который объединяет энергичных, неравнодушных людей из многих регионов России и зарубежных государств. "Тех, кто искренне любит Родину, гордится ратной славой отцов и дедов, стремится внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне", — подчеркнул он.

Глава государства оценил большую, созидательную работу движения "Волонтеры Победы" — одного из организаторов и вдохновителей конкурса. "Добровольцы, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, активно участвуют в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, в реализации масштабных просветительских, патриотических проектов, в том числе народного шествия "Бессмертный полк", — констатировал он.