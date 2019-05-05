Захарова отреагировала на призыв Помпео «убраться» из Венесуэлы

До этого Помпео заявил, что народ Венесуэлы сам должен определять свою судьбу, поэтому Россия должна "убраться" из страны.

Комментируя слова Помпео, Захарова напомнила о переговорах между главами МИД России и Венесуэлы Сергеей Лавровым и Хорхе Арреасой, которые проходят сейчас в Москве.

По ее словам, пока Помпео требует в угрожающей манере Россию "убраться" из Венесуэлы, Лавров "дружелюбно приветствует своего венесуэльского коллегу в Москве".