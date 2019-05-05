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Захарова отреагировала на призыв Помпео «убраться» из Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 10 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв госсекретаря США Майка Помпео "убраться" России из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Помпео: Россия должна убраться из Венесуэлы
До этого Помпео заявил, что народ Венесуэлы сам должен определять свою судьбу, поэтому Россия должна "убраться" из страны.
Комментируя слова Помпео, Захарова напомнила о переговорах между главами МИД России и Венесуэлы Сергеей Лавровым и Хорхе Арреасой, которые проходят сейчас в Москве.
По ее словам, пока Помпео требует в угрожающей манере Россию "убраться" из Венесуэлы, Лавров "дружелюбно приветствует своего венесуэльского коллегу в Москве".
Ранее Помпео оценил возможность встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
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Политика , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Венесуэла , США
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