Украинский МИД обвинил Россию в разрушении Совета Европы

Совет Европы к 70-летию создания организации подошел в кризисном состоянии из-за разрушительных действий России, говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"Должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, которое вызвано, прежде всего, разрушительными действиями РФ, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом СЕ с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей", — говорится в заявлении на сайте МИД в воскресенье.

В заявлении отмечается, что кризис поставил организацию перед выбором.

"Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний СЕ получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства-нарушителя ее принципов и норм", — говорится в сообщении.

Отношения России и Совета Европы, который 5 мая отмечает 70-летние со дня образования, переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года. В начале апреля этого года генсек выразил надежду на то, что Россия останется в организации и после июня этого года.