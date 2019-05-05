«Полностью интегрировался»: американцы признали статус российского Крыма

Представитель американской делегации, посетившей Крым , член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер считает, что Крым полностью интегрировался в Россию сообщает РИА Новости.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав здесь, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — сказал он.

Ранее Макинтаер заявил, что санкции западных стран он считает ошибкой.

Делегация из 20 человек, в которую вошли представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала, прибыла в Крым на 5 дней и покидает его сегодня.