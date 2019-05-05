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Антонов: Пентагон поддерживает Россию в сохранении истории Второй мировой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Руководство министерства обороны США и рядовые американцы поддерживают усилия России по сохранению истории Второй мировой войны и памяти о погибших в те годы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В субботу Антонов принял участие в марше "Бессмертного полка" в Вашингтоне, в котором традиционно приняли участие и некоторые граждане США.
"С моего первого дня приезда сюда (в 2017 году — ред.), в первую очередь в лице коллег из Пентагона, я встретил однозначное понимание важности, необходимости сохранения общего наследия. Вспоминаю свои разговоры с бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, беседы с (председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозефом) Данфордом, всегда они поддерживали предложения российской стороны о том, чтобы сохранить эту память, рассказывать больше, как мы вместе боролись за освобождение нашей планеты от фашизма", — рассказал Антонов журналистам.
В настоящее время Россия и США поддерживают контакты по линии российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Ежегодно в апреле на Арлингтонском кладбище в пригороде Вашингтона проходит совместная акция "Дух Эльбы" в память встречи советских и американских солдат в Германии в 1945 году.
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Комментарии
Политика , США , Анатолий Антонов , Комитет начальников штабов , Пентагон
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