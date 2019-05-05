Антонов: Пентагон поддерживает Россию в сохранении истории Второй мировой

В субботу Антонов принял участие в марше "Бессмертного полка" в Вашингтоне, в котором традиционно приняли участие и некоторые граждане США.

"С моего первого дня приезда сюда (в 2017 году — ред.), в первую очередь в лице коллег из Пентагона, я встретил однозначное понимание важности, необходимости сохранения общего наследия. Вспоминаю свои разговоры с бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, беседы с (председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозефом) Данфордом, всегда они поддерживали предложения российской стороны о том, чтобы сохранить эту память, рассказывать больше, как мы вместе боролись за освобождение нашей планеты от фашизма", — рассказал Антонов журналистам.

В настоящее время Россия и США поддерживают контакты по линии российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Ежегодно в апреле на Арлингтонском кладбище в пригороде Вашингтона проходит совместная акция "Дух Эльбы" в память встречи советских и американских солдат в Германии в 1945 году.