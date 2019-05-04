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Небензя спел в ООН 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Seth Wenig/AP
Постпред России при ООН Василий Небензя спел песню "На побывку едет молодой моряк" в ходе представления фильма о проекте "Песни Победы", который показали во всемирной организации, сообщает РИА "Новости".
Постпред пел вместе с солистками арт-группы "Сопрано".
После показа фильма солистки пригласили постпреда, который с удовольствием и станцевал и спел с ними.
Небензя отметил, что этот проект является "культурной дипломатией без границ".
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Политика , Василий Небензя , ООН , РИА Новости
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