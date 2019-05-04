Небензя спел в ООН

Постпред пел вместе с солистками арт-группы "Сопрано".

После показа фильма солистки пригласили постпреда, который с удовольствием и станцевал и спел с ними.

Небензя отметил, что этот проект является "культурной дипломатией без границ".