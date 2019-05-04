Небензя спел в ООН 

Постпред России при ООН Василий Небензя спел песню "На побывку едет молодой моряк" в ходе представления фильма о проекте "Песни Победы", который показали во всемирной организации, сообщает РИА "Новости".
В #ООН прошёл показ фильма «Песни #Победы» и общение представителей ветеранских организаций НЙ с М. #Турецким.
«Песни Победы» — уникальный проект, связывающий не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира — во всех смыслах, который выше и важнее любых разногласий. pic.twitter.com/Gari69sCRc— Russian Mission UN (@RussiaUN) 4 мая 2019 г.
Постпред пел вместе с солистками арт-группы "Сопрано".
После показа фильма солистки пригласили постпреда, который с удовольствием и станцевал и спел с ними.
Небензя отметил, что этот проект является "культурной дипломатией без границ".