Рябков рассказал о партнерских отношениях России и Венесуэлы

«Мы надежные партнеры друг для друга, мы занимаем сходные позиции по большинству вопросов», — сказал Рябков, добавив, что должен состояться предметный разговор о взаимодействии России и Венесуэлы на международных площадках.

«Настало время для подробной сверки часов и углубленного рассмотрения всего комплекса вопросов», — подчеркнул замминистра.

Переговоры министров иностранных дел России и Венесуэлы пройдут 5 мая в Москве. Планируется обсудить внешнее давление на Каракас и провокационные шаги оппозиции в латиноамериканской республике.