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Рябков рассказал о партнерских отношениях России и Венесуэлы 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва и Каракас являются надежными партнерами и имеют схожие позиции. Об этом рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед планируемой встречей министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
«Мы надежные партнеры друг для друга, мы занимаем сходные позиции по большинству вопросов», — сказал Рябков, добавив, что должен состояться предметный разговор о взаимодействии России и Венесуэлы на международных площадках.
«Настало время для подробной сверки часов и углубленного рассмотрения всего комплекса вопросов», — подчеркнул замминистра.
Переговоры министров иностранных дел России и Венесуэлы пройдут 5 мая в Москве. Планируется обсудить внешнее давление на Каракас и провокационные шаги оппозиции в латиноамериканской республике.
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Политика , Сергей Рябков , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Венесуэла , Москва
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