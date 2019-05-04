Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил обеспечить жильем работников Роскосмоса, нуждающихся в улучшении условий 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить жильем работников госкорпорации "Роскосмос", нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном в субботу на сайте Кремля.
"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" обеспечить организацию в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", жилищно-строительных кооперативов в целях обеспечения жильем работников организаций указанной государственной корпорации, нуждающихся в улучшении жилищных условий", — говорится в документе, утвержденном по итогам посещения акционерного общества "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко", состоявшегося 12 апреля 2019 г.
Ответственными за организацию работы Путин назначил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника. Соответствующий доклад они должны представить до 15 октября 2019 года. Далее отчет о ходе реализации поручения будет делаться ежегодно.
Кроме того, глава государства поручил правительству к 1 июля проработать вопрос об оказании дополнительной поддержки научных исследований молодых ученых по освоению и использованию космического пространства.
"Правительству РФ проработать вопрос об оказании дополнительной поддержки научных исследований, осуществляемых молодыми учеными по решению задач освоения и использования космического пространства, в том числе в рамках реализации действующих инструментов финансирования научных исследований", — говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС: последние новости
Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп в связи с решением по делу Бутиной Захарова: Украина забыла о жертвах Бандеры в поисках альтернативы "Бессмертному полку" В кабмине сообщили, что руководство "Мираторга" не имеет отношения к семье Медведева
Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос , Правительство РФ , НПО "Энергомаш"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок27
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией49
Трамп пошутил с Путиным и пожалел201
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву40
Массовая резня потрясла Челябинскую область60
Видео
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Необходим перерыв: что случилось с патриархом Кириллом
Общество
Обиженные Бузова и Слава обратились к Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение