Путин поручил обеспечить жильем работников Роскосмоса, нуждающихся в улучшении условий

Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить жильем работников госкорпорации "Роскосмос" , нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" обеспечить организацию в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", жилищно-строительных кооперативов в целях обеспечения жильем работников организаций указанной государственной корпорации, нуждающихся в улучшении жилищных условий", — говорится в документе, утвержденном по итогам посещения акционерного общества "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко", состоявшегося 12 апреля 2019 г.

Ответственными за организацию работы Путин назначил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника. Соответствующий доклад они должны представить до 15 октября 2019 года. Далее отчет о ходе реализации поручения будет делаться ежегодно.

Кроме того, глава государства поручил правительству к 1 июля проработать вопрос об оказании дополнительной поддержки научных исследований молодых ученых по освоению и использованию космического пространства.

"Правительству РФ проработать вопрос об оказании дополнительной поддержки научных исследований, осуществляемых молодыми учеными по решению задач освоения и использования космического пространства, в том числе в рамках реализации действующих инструментов финансирования научных исследований", — говорится в документе.