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Кремль рассказал о разговоре Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом указал ему на то, что только сами жители Венесуэлы могут определять будущее своей страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
«Продолжительный разговор» состоялся по инициативе американской стороны, обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений «с акцентом на экономическое сотрудничество», сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что президенты двух стран высказались «за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей», подтвердили настрой на «активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности».
«Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа об основных итогах встречи с председателем государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею», — говорится в заявлении Кремля.
Обе стороны отметили важность последовательного продвижения в вопросе денуклеаризации полуострова.
Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в контексте прошедших там президентских выборов.
«Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — сообщает Кремль.
Говоря о ситуации в Венесуэле, Путин подчеркнул, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны».
«При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — заявила пресс-служба Кремля.
Подчеркивается, что главы государств «выразили удовлетворение состоявшимся разговором». Переговоры носили «деловой и конструктивный характер»
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поговорил по телефону с Путиным; по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор длился почти полтора часа.
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Комментарии1
Политика , Видео , В мире , США , Венесуэла
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