Россия и ЕС намерены и дальше сотрудничать с Ираном

Никакие угрозы новых санкций США не остановят взаимовыгодное сотрудничество Москвы Тегерана , заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков . Это касается в том числе и ядерной сферы. Он отметил, что Россия уже не первый год живет в условиях санкций, и за эти годы страна адаптировалась "к этому незаконному приему со стороны США". Сотрудничество России и Ирана атомной энергетической сфере продолжится в полном соответствии с международным правом и законодательством стран. Ранее Госдеп США объявил, что может ввести санкции на дополнительное строительство, которое запланировано на территории АЭС в Бушере (Иран). Санкции могут коснуться и вывоза обогащенного урана из страны в обмен на урановую руду. Кроме того, госдеп потребовал от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлом военном аспекте ядерной программы". При этом Иран продолжает отрицать намерение разрабатывать ядерное оружие. "Мы воспринимаем подобного рода угрозы спокойно", — сказал Рябков, комментируя заявление Госдепартамента, его слова приводят РИА Новости. Позднее в ответ на угрозы Госдепа Франция, Британия, Германия заявили о намерении сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном и призвали Россию и КНР поступить так же. Совместное заявление Франции, Британии, Германии и ЕС (через верховного представителя ЕС по иностранным делам) сделали совместное четырехстороннее заявление. В апреле текущего года президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.