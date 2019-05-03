Захарова: Украина забыла о жертвах Бандеры в поисках альтернативы «Бессмертному полку»

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Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп в связи с решением по делу Бутиной

В Госдуме отметили, что христиане Ливана стремятся к укреплению связей с Россией

В кабмине сообщили, что руководство "Мираторга" не имеет отношения к семье Медведева