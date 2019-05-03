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Эксперт оценил отношения России и США 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и США.
Как отметил Блохин, двусторонние отношения в настоящее время настолько масштабные и обширные, что на встрече глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Майка Помпео в Финляндии может быть затронут очень широкий спектр вопросов.
«Первый блок — это будущее договора СНВ-3, которое истекает в 2021 году, то есть вопросы, связанные с проблемами стратегической стабильности», — считает эксперт.
По его словам, во второй блок входят региональные вопросы, в том числе Венесуэла, Сирия, Украина, Корейский полуостров.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча Лаврова и Помпео в Финляндии согласована.
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Политика , В мире , США , Сергей Рябков , Сергей Лавров , РАН , ФБА "Экономика сегодня"
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