«Отказался от Победы советского народа»: в России отреагировали на идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина об ответе на акцию «Бессмертный полк» в Совфеде РФ назвали странным и абсурдным. Ранее украинский дипломат выступил с инициативой пройти в День Победы с шествием, посвящённым украинцам—жертвам сталинских репрессий. Сенатор Сергей Цеков отметил, что дни памяти репрессированных есть в обоих государствах, а 9 мая — дата, посвящённая совсем другому событию. Представители Крыма в Совете Федерации считают, что глава украинского МИД оскорбил своих соотечественников, потомков участников Великой Отечественной войны. При этом в Госдуме подчеркнули, что высказывание Климкина свидетельствует о «поразившей киевские власти болезни нацизма».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с предложением о создании ответа на акцию «Бессмертный полк», посвящённую памяти участников Великой Отечественной войны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счёл очень странными как саму идею, так и главу украинского МИД.

«Это лишний раз подтверждает, что он человек не вполне адекватный. Человек, который стал министром иностранных дел, старается забыть своих предков, своё прошлое. Предлагает, зачастую, абсурдные вещи», — пояснил сенатор.

Павлу Климкину хочется до того, как он покинет свою должность, оставить о себе хоть какую-то память, считает депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек

«Кроме гадостей у него ничего не выходит. Вот и мечется почти уже бывший главный дипломат между европейскими ценностями и бандеровщиной и не знает, куда себя приткнуть: с одной стороны высокомерные джентльмены, а с другой — откровенные нацисты и бандиты. Вот только ни одна из сторон министра своим не считает, потому что он вместе со своими идеями уже прошлое», — пояснил парламентарий в разговоре с RT.

Ранее Климкин сделал в Facebook репост сообщения украинского писателя Андрея Куркова , в котором тот обратил внимание на призыв телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие в акции «Бессмертный полк». Автор двух десятков книг счёл необходимым устроить вместо этого в Киеве шествие с изображениями погибших украинских солдат в Донбассе и якобы «похищенных и спрятанных в российских тюрьмах украинцев», а не с портретами «погибших за страну, которой больше нет».

Глава МИД Украины одобрил такое предложение и выступил с собственной инициативой.

«Подходящая идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий», — написал Климкин.

По его мнению, это будет «адекватный ответ», чтобы представить «полноту картины в человеческом и историческом измерениях».

Как в России, так и на Украине есть даты, посвящённые памяти жертв массовых репрессий, напомнил, в свою очередь, Сергей Цеков. Он добавил, что репрессированных гораздо больше, чем считает Климкин, однако в данном случае речь идёт не о них.

«А что касается событий Великой Отечественной войны, 9 мая — это День Победы, день, когда, в частности, на Украине наступил полный мир и согласие. Это должна быть памятная дата для Украины, её народу есть, чем гордиться. Подчёркивается неоценимый вклад украинского народа в победу, которая была одержана над немецко-фашистской Германией. Климкину надо либо молчать в этот день, либо говорить вещи, которые соответствуют реальным историческим событиям», — констатировал Цеков в беседе с RT.

«Не надо святотатствовать, господин министр иностранных дел Украины. Вспомните хотя бы Бабий Яр. Судя по всему, вам осталось сделать только один шаг, чтобы назвать главным итогом Второй мировой войны поражение Украины. Но кто дал вам право говорить от имени ее народа!?» — написал Клинцевич в Facebook.

Напомним, шествия «Бессмертного полка» в память об участниках Великой Отечественной войны проходят в России с 2011 года. Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в этом году подобные мероприятия в преддверии Дня Победы над фашистской Германией могут состояться более чем в 110 странах и 500 городах и населённых пунктах по всему миру.

«Делаем всё, чтобы власти стран, где будут проводиться эти торжественные, памятные церемонии, не препятствовали, а наоборот содействовали в их проведении», — указала Захарова.

В Москве ожидается участие в акции более одного миллиона человек. В связи с этим в центре столицы будет перекрыт ряд улиц, в том числе Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Кремлёвская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост.

Отметим, что на Украине в последние годы мероприятия в честь Дня Победы сопровождаются провокационными действиями со стороны представителей местных радикальных движений.

«Антинародные заявления»

По мнению сенатора от Севастополя, члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольги Тимофеевой , Павел Климкин своим высказыванием оскорбил многих граждан Украины, чьи предки воевали на фронтах Великой Отечественной войны против фашистов.

«Он отказался от Победы советского народа, и, в том числе, украинцев. Вот этим своим заявлением, своей идеей-фикс о бандеризации всей страны господин Климкин нанёс величайшее оскорбление потомкам победителей. Он отобрал у них, прежде всего, Победу и право идти в «Бессмертном полку», вспоминая роль отцов, дедов нынешних граждан Украины, которые вместе со всем народом великого Советского Союза спасли мир», — заявила она RT.

Десять лет назад никто не мог представить, что священный праздник 9 Мая станет «изгоем» на Украине, заявила член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди . По её словам, местные политические деятели в очередной раз публично выступают против Дня Победы.

«Уверена, что антинародные заявления ряда украинских политиков обречены на осуждение, и прежде всего, со стороны самого народа Украины, ведь неугасимая память о подвиге отцов и дедов, совершённом в годы Великой Отечественной войны, будет жить в сердцах людей, памяти последующих поколений», — подчеркнула сенатор в беседе с RT.

Заявления представителей пока ещё действующих властей Украины об ответе на акцию «Бессмертный полк» подтверждают их «ярко выраженный националистический уклон», указал, в свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

«Климкин может предложить, чтобы прошли ещё с портретами Гитлера, Бандеры и Шухевича — он тоже их может отнести к жертвам сталинизма. Я надеюсь, что в конце мая мы будем вспоминать о Порошенко, о Климкине в прошедшем времени. Я думаю, что история даст оценку этим событиям», — пояснил депутат в разговоре с RT.

Депутат также обратил внимание на мероприятия, состоявшиеся накануне в Одессе.

«Чтобы комментировать заявление Климкина, нужно вернуться ко 2 мая, когда во всём мире вспоминали жертв страшной трагедии. В Одессе в этот же день националисты прошли маршем. Как насмешка над всем мировым сообществом, над всеми людьми, которые не хотят возрождения нацизма. Ни власть сегодняшняя, ни само общество не справится с той болезнью, которая поразила Украину», — сказал Водолацкий.