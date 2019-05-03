Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум

Только после признания Крыма: Зеленскому поставили условие из-за пентхауса на полуострове

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в 2013 году купила трехкомнатную квартиру в Ливадии в элитном комплексе «Император» за $163.893.

Пресс-служба штаба Зеленского подтвердила информацию о приобретении недвижимости. Здесь также заявили, что квартирой супруги будут пользоваться «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года квартира была выставлена на продажу по цене в четыре раза выше той, за которую была приобретена.