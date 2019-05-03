Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум

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Только после признания Крыма: Зеленскому поставили условие из-за пентхауса на полуострове 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейным пентхаусом в Крыму лишь когда перестанет считать полуостров частью украинского государства, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в 2013 году купила трехкомнатную квартиру в Ливадии в элитном комплексе «Император» за $163.893.
Пресс-служба штаба Зеленского подтвердила информацию о приобретении недвижимости. Здесь также заявили, что квартирой супруги будут пользоваться «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».
Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года квартира была выставлена на продажу по цене в четыре раза выше той, за которую была приобретена.
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Елена Зеленская , Ефим Фикс , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым
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