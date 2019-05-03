Мосгордума настаивает на увеличении штрафов для зацеперов

Штраф в 100 рублей не пугает любителей проехаться на крыше поездов, поэтому ответственность за зацепинг должна быть кратно увеличена. В этом уверены депутаты Московской городской Думы , которые на пленарном заседании 29 апреля решили направить в Госдуму соответствующий законопроект в новой редакции. Предыдущий документ был отклонён федеральными депутатами, поскольку в нём предлагались разные санкции для регионов.

Неоправданный риск и опасность для пассажиров

Вадим Субботин. Зацепинг по-прежнему популярен среди подростков. Только на территории Московского транспортного узла за два года пострадали 77 человек, погибли 22, из них 13 — несовершеннолетние. «Адепты этого экстремального увлечения не только неоправданно рискуют собственным здоровьем и жизнью, но и подвергают опасности пассажиров железнодорожного транспорта», — считает замруководителя Роскомнадзора

Его ведомство активно борется с сообществами зацеперов в Интернете, с 2016 года было заблокировано 330 таких групп и сайтов. Но этого недостаточно — нужны адекватные наказания. Статья 11.17 КоАП устанавливает, что посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках и крышах вагонов наказывается штрафом в размере всего 100 рублей.

На эту проблему ещё в 2017 году обратили в Мосгордуме. Глава столичного парламента Алексей Шапошников говорил, что проблему нужно решать немедленно, так как ежегодно гибнут десятки зацеперов. «Наша задача — увеличить штраф за зацепинг не для того, чтобы его взимать, а чтобы предотвратить нарушения», — подчеркнул он.

Попытка №2

Однако с первой попытки это сделать не удалось. Первый законопроект, подготовленный столичными депутатами, Госдума отклонила на пленарном заседании 11 сентября. Документом предлагалось ввести штраф в регионах от одной до двух с половиной тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от трёх до четырёх тысяч. Как тогда отметил первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков , в поправках не была отражена правоприменительная практика и статистика. Также в проекте закона предлагалось ввести административный арест на 15 суток в качестве наказания для зацеперов, а это противоречит законодательству.

На заседании московского парламента 29 апреля было принято решение внести на рассмотрение Госдумы доработанную версию законопроекта. Им предлагается увеличить размер штрафа за зацепинг на железнодорожном транспорте до 700-1,5 тысячи рублей. Тех, кто попался повторно, будут штрафовать уже на четыре-пять тысяч рублей. Также предусматривается, что помимо представителей Ространснадзора , составлять протоколы о нарушениях будут полицейские.

У документа уже есть свои сторонники в Комитете Госдумы по транспорту и строительству. Так, член комитета Александр Старовойтов ЛДПР ) в комментарии «Парламентской газете» заверил, что «если Мосгордума сможет убедить федеральных депутатов, фракция ЛДПР точно поддержит эту инициативу, так как на карте стоит жизнь подростков».

«Гибнет уйма пацанов, так что нужно думать, как предотвратить зацепинг», — в свою очередь сказал «Парламентской газете» первый зампред комитета Виталий Ефимов.

Стоит ли останавливаться?

Вместе с тем депутаты и эксперты уже сейчас размышляют над тем, а не стоит ли сделать наказание для зацеперов более суровым «Остановит ли их штраф в пять тысяч? Может, надо ввести максимальное наказание в 10 или в 100 тысяч, чтобы они не катались на крышах?», — задался вопросом Ефимов. Парламентарий предложил проанализировать статистику, поработать совместно с психологами и установить оптимальный штраф, который мог бы остановить экстремалов.

В то же время председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков уверен, что для взрослых зацеперов, помимо штрафа, должен быть установлен административный арест на срок до 15 суток как за мелкое хулиганство. А для граждан, которые вовлекают несовершеннолетних в зацепинг, специалист предложил установить уголовную ответственность.

При этом, считает эксперт, не менее важно предоставить молодым людям альтернативные и бесплатные способы проведения досуга, к примеру — бесплатные секции. Вместе с тем Цветков заверил, что уже сейчас полиция и общественные организации активно занимаются борьбой с зацепингом и его профилактикой, ликвидируют группы в социальных сетях, проводят профилактические беседы с подростками — в результате примерно наполовину удалось победить опасное явление.