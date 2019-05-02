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РФ объяснила ОБСЕ гуманитарные намерения при упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва решила упростить получение жителями Донбасса российского гражданства, потому что власти Украины лишили их законных прав. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.
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По его словам, Россия с сожалением наблюдает, как Киев лишил жителей Донбасса едва ли не всех законных прав, исключил их из политических и социально-экономических процессов на Украине, сделав де-факто бесправными лицами на территории родного государства.
"В сложившихся условиях Российская Федерация, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке — на территории Российской Федерации и без отказа от имеющегося гражданства. Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации, как об этом, не разобравшись в сути вопроса, заявляли отдельные представители, речи не идет", — сообщил Балакин на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. В среду, 1 мая, он закрепил такую возможность для украинцев и лиц без гражданства, родившихся и постоянно проживавших в Крыму, но выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лиц, подвергшихся незаконной депортации с территории Крымской АССР.
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Политика , Донецк , Москва
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