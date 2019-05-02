В Госдуме призвали Зеленского не начинать карьеру с лицемерия

Ранее Зеленский заявил, что единственным общим "после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе" между РФ и Украиной осталась только граница. По его словам, после возвращения контроля над ней Киев и Москва могут продолжать поиск точек соприкосновения.

"Непозволительно начинать свою президентскую карьеру с вранья, лжи и лицемерия, либо показывать свое незнание истории и пробелы школьного образования", — сказал РИА Шеремет.

Депутат подчеркнул, что считал Зеленского более порядочным, правдивым и ответственным политиком, который осознает значимость и ценность братских отношений между народами двух стран.