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В Госдуме призвали Зеленского не начинать карьеру с лицемерия 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не начинать свою политическую карьеру с лицемерия.
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
Ранее Зеленский заявил, что единственным общим "после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе" между РФ и Украиной осталась только граница. По его словам, после возвращения контроля над ней Киев и Москва могут продолжать поиск точек соприкосновения.
"Непозволительно начинать свою президентскую карьеру с вранья, лжи и лицемерия, либо показывать свое незнание истории и пробелы школьного образования", — сказал РИА Шеремет.
Депутат подчеркнул, что считал Зеленского более порядочным, правдивым и ответственным политиком, который осознает значимость и ценность братских отношений между народами двух стран.
"Надеюсь, Владимиру Зеленскому когда-нибудь будет стыдно за свои слова. Я бы посоветовал ему хотя бы почитать школьные учебники истории, уверен, он много найдёт общего между нашими народами и странами" — сказал депутат.
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Политика , Владимир Зеленский , Михаил Шеремет , Госдума , РИА Новости
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