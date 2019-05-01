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Путин уволил главу ГИБДД по Москве 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Коваленко занимал должность начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве с 19 марта 2015 года.
"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Коваленко Виктора Васильевича, начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве", — говорится в указе.
Ранее Путин отправил в отставку главу МВД Ингушетии.
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Политика , Виктор Коваленко , Владимир Путин , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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