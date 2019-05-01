Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидации муниципального фильтра на выборах губернаторов. Намерение председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой снизить этот порог до 5% он считает недостаточным.
Мы принципиальные противники муниципального фильтра как такового. Это абсолютно несправедливый и ненужный инструмент. Снижение проблему не решает. Это шаг в нужном направлении, но по большому счёту муниципальный фильтр нужно ликвидировать как институт, — приводит ТАСС его слова.
30 апреля Памфилова направила обращения руководителям законодательных и исполнительных органов власти 16 субъектов РФ, где в сентябре пройдут выборы глав регионов. Она предложила им снизить уровень муниципального фильтра. Ранее законопроект об этом в Госдуму внесли депутаты Госдумы от ЛДПР.
Ранее News.ru писал, что к ближайшему электоральному циклу в России появятся цифровые избирательные участки, digital-профиль гражданина, а также максимально широкий доступ ко всем информационным сервисам, касающимся выборов.