Путин поздравил нового императора Японии

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении новому императору Японии Нарухито отметил, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", — говорится в телеграмме.

Кроме того, глава РФ выразил уверенность, что дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает интересам народов и идёт в русле упрочнения международной стабильности и безопасности.

Путин также пожелал Нарухито крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.

В 2016 году ныне Его Величество почетный император Японии Акихито, отец нового императора, дал понять, что хочет передать престол наследнику. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. Потребовалось почти три года, чтобы эксперты и законодатели смогли создать юридическую базу для осуществления этого желания.

Тридцатого апреля состоялась церемония, в ходе которой император Акихито ушел с престола. В полночь закончилась эра его правления Хэйсэй и началось новое правление Рэйва, что означает "красота и гармония".