Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил нового императора Японии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении новому императору Японии Нарухито отметил, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", — говорится в телеграмме.
Кроме того, глава РФ выразил уверенность, что дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает интересам народов и идёт в русле упрочнения международной стабильности и безопасности.
Путин также пожелал Нарухито крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.
В 2016 году ныне Его Величество почетный император Японии Акихито, отец нового императора, дал понять, что хочет передать престол наследнику. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. Потребовалось почти три года, чтобы эксперты и законодатели смогли создать юридическую базу для осуществления этого желания.
Тридцатого апреля состоялась церемония, в ходе которой император Акихито ушел с престола. В полночь закончилась эра его правления Хэйсэй и началось новое правление Рэйва, что означает "красота и гармония".
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Комментарии2
Политика , Владимир Путин , Москва , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Ассанжу вынесли приговор7
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев89
Москвичей предупредили о резком падении давления
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской54
Видео
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество США
В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект
Наука и техника Наука
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Ассанжу вынесли приговор
Происшествия В мире
«Уберите руки от Алсу»
Шоу-бизнес
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской
В мире Украина
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Политика
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
Происшествия
Остался за бортом: в аэропорту Киева забыли Крым
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение