Новому послу России в Белоруссии поставили приоритетную задачу

Дмитрий Мезенцев , назначенный указом президента РФ послом России Белоруссии , обязан углубить интеграцию в рамках Союзного государства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

« [Мезенцев] понимает ценность отношений России и Белоруссии», — отметил Калашников, его слова приводит ТАСС.

Парламентарий считает, что новый посол будет решать серьезные задачи, которые обсуждали российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в Сочи на двусторонней встречи в феврале.

Вечером 30 апреля Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом России в Белоруссии. Предыдущим указом глава государства освободил от этой должности Михаила бабича. Как писали СМИ, об этом Путина Лукашенко просил лично. В Белоруссии Бабича называли «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером» и обвинили в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.