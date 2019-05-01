Дмитрий Мезенцев, назначенный указом президента РФ послом России в Белоруссии, обязан углубить интеграцию в рамках Союзного государства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
« [Мезенцев] понимает ценность отношений России и Белоруссии», — отметил Калашников, его слова приводит ТАСС.
Парламентарий считает, что новый посол будет решать серьезные задачи, которые обсуждали российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в Сочи на двусторонней встречи в феврале.
Вечером 30 апреля Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом России в Белоруссии. Предыдущим указом глава государства освободил от этой должности Михаила бабича. Как писали СМИ, об этом Путина Лукашенко просил лично. В Белоруссии Бабича называли «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером» и обвинили в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.
Мезенцев до назначения послом работал сенатором от Сахалинской области. Политическую карьеру начинал председателем комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга, в 2009 году его назначили губернатором Иркутской области, а с января 2013 года по декабрь 2015-го он занимал пост генсека ШОС. Как напоминает RT, в 2011 году Мезенцев намеревался участвовать в выборах президента России, однако ЦИК отказала ему в регистрации.