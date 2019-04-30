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Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вмешательство Вашингтона в суверенные дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации в Боливарианской Республике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в здании ООН в Нью-Йорке.
Дипломат обратила внимание, что «в Вашингтоне целый ряд политических деятелей не видит пагубности этого пути, в который они сами загоняют всю эту историю» в Венесуэле, передает ТАСС.
«Это странно, потому что это видят уже все», — отметила Захарова.
«Если Вашингтон будет дальше реализовывать попытку вмешательства во внутренние дела, это может привести к коллапсу ситуации», — предупредила официальный представитель МИД России.
Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.
После этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.
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Политика , В мире , Конфликты , Джон Болтон , Мария Захарова , Николас Мадуро , ООН , Министерство обороны , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Москва , Нью-Йорк
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