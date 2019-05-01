Косачев раскритиковал заявления Болтона по Венесуэле

Во вторник Болтон заявил, что на фоне развивающихся событий в Венесуэле США рассматривают "все варианты" по этой стране. Также Болтон заявил, что США хотят смены власти в Каракасе как можно скорее и призывают Россию не вмешиваться в происходящие события.

"Иначе как политикой ниже плинтуса, вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову", — написал Косачев в Facebook.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.