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Косачев раскритиковал заявления Болтона по Венесуэле 

РИА Новости + ещё 2 38 минут назад
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по ситуации в Венесуэле политикой вне международного права и "ниже плинтуса".
Во вторник Болтон заявил, что на фоне развивающихся событий в Венесуэле США рассматривают "все варианты" по этой стране. Также Болтон заявил, что США хотят смены власти в Каракасе как можно скорее и призывают Россию не вмешиваться в происходящие события.
"Иначе как политикой ниже плинтуса, вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову", — написал Косачев в Facebook.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии1
Политика , Видео , США , Джон Болтон , Константин Косачев , Совет Федерации , Венесуэла
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