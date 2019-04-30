Кремлю задали вопрос о лидере ИГ

Так представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов по поводу опубликованной видеозаписи с аль-Багдади, передает ТАСС. Кроме того, Песков пояснил, что не знает, жив или мертв террорист.

Напомним, в понедельник аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео; он выступил с заявлением, в котором, в частности, обсудил потерю территорий в Сирии.