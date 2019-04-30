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Кремлю задали вопрос о лидере ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, есть ли у российских спецслужб сведения о судьбе главы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Так представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов по поводу опубликованной видеозаписи с аль-Багдади, передает ТАСС. Кроме того, Песков пояснил, что не знает, жив или мертв террорист.
Напомним, в понедельник аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео; он выступил с заявлением, в котором, в частности, обсудил потерю территорий в Сирии.
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Политика , Дмитрий Песков , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , ИТАР-ТАСС
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